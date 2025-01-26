الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، ودرجات الحرارة على مختف المناطق.

وقالت الأرصاد، إنه توجد أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت أنه توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، فهي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 26 درجة مئوية.

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