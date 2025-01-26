ريهام سعيد تعلن التكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد حديثها عن انفصام الشخصية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، تكفل برنامجها بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز، وذلك بعد المناشدات التي أعلنتها الأخيرة خلال الأيام الماضية لعلاجها.

وقالت ريهام سعيد، عبر حسابها على "فيسبوك": بإذن الله تعالى سيتولى البرنامج علاج الزميلة آلاء عبد العزيز بالاستعانة بأكبر الأطباء بدون تصوير للحفاظ على أسرار وخصوصية المريض النفسي.

جاء ذلك بعد أن أثارت المذيعة آلاء عبد العزيز، حالة من الجدل الأيام الماضية، بعد حديثها عن إصابتها بانفصام في الشخصية.

كانت آلاء عبد العزيز، كتبت منشورًا عبر حسابها على "فيسبوك" تحدثت فيه عن معاناتها مع مرض انفصام الشخصية، قائلة: جماعة أنا عاوزة أعترف لكم اعتراف، أنا مريضة بجد أنا مريضة حاليًا عندي انفصام في الشخصية وانتكاسة ونوبة هوس، دي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز إلى بتتكلم معاكم، التانية دي مش أنا، أنا مش فاهمة حاجة ولازم أتعالج، أنا بتدمر، الشخصية دي بتدمرني.

وعاودت المذيعة الظهور مرة أخرى عبر بث مباشر على حسابها على "فيسبوك"، بعد أيام من منشورها الأول، قالت فيه: أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية، أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية، أنا مش فاكرة إن عندي بنت وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي".

وتابعت خلال البث المباشر: أنا عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي، أنا لي لي مش آلاء، أنا الأصل أنا المُزة، مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية.

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