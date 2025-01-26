بعد قليل.. بيت الزكاة يطلق أكبر قافلة مساعدات شاملة للأشقاء في غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يطلق بيت الزكاة والصدقات، بعد قليل، أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن فعاليات أسبوع الخير، من مركز شباب حي الأسمرات بالمقطم.

يحضر فاعليات الانطلاق، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر، المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وعدد من رجال الأعمال والفنانين ورؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وتنطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وتتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات ، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.

وتنطلق فعاليات أسبوع الخير" بهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، ومنتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية ، والبطاطين والألحفة، وتوزيع 250 طن من المواد الغذائية و20 طن من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوي الهمم، وأدوات مساعدة للمكفوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات، وملتقي لتوظيف الشباب، ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.

اقرأ أيضا:

منحة حكومية تصرف لفئتين بمناسبة شهر رمضان 2025.. الموعد والتفاصيل

تصل لـ200 ألف جنيه.. أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025

من القديم للجديد.. أسرع الطرق لتغيير ملكية عداد الكهرباء في 2025