وزير الثقافة: معرض الكتاب يجسد التفاعل الثقافي ويعزز الهوية العربية

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل منصة حيوية للتفاعل الثقافي وتعزيز الهوية العربية، حيث تأتي بمشاركة أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ مما يعكس تنوع الثقافة والغنى المعرفي الذي يتمتع به المعرض.

وأوضح وزير الثقافة - في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب - أن المعرض يعتبر الثاني على المستوى الدولي بعد معرض فرانكفورت، والأول على المستوى الإقليمي والقاري.

وأشار إلى أن الفعاليات والنشاطات المتنوعة التي تعقد خلال المعرض تعكس الزخم الكبير من مختلف طوائف المجتمع.

وقال هنو: "اليوم لا يمكن القول إن المعرض يقتصر على الكتب فقط، بل هو فعالية تحت مظلة تضم أنشطة عديدة منها المجلات، الدوريات، الأنشطة الموسيقية، والأداء الحركي"، مؤكدا أن المعرض لم يعد مجرد معرض للكتب، بل أصبح منتدى ثقافياً يحمل طيات ثقافية ويشهد حراكاً ثقافياً، وهو هدف وزارة الثقافة في التوسع الأفقي بشكل كبير في مختلف الوسائط والروافد الفنية والثقافية.

وأشار إلى أن سلطنة عمان هي ضيف الشرف لهذا العام، معتبرا أنها ركيزة كبيرة للعمل الثقافي والفني في المنطقة الإقليمية بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص، موضحا أن الثقافة العربية تتسم بالتكامل، حيث لا تقتصر على حد معين بل تشمل المؤسسات الثقافية الأخرى في مختلف الأقاليم العربية.

وفيما يتعلق بمبادرة "المليون كتاب"، أكد هنو أنها مبادرة طموحة تهدف إلى تقديم الثقافة والمعرفة من وزارة الثقافة إلى المواطنين المصريين، مشيرا إلى أن هناك خطة واضحة للوصول إلى توزيع مليون كتاب مجاناً للوزارات والاتحادات المعنية مثل وزارات (التعليم العالي) و(الشباب والرياضة) و(التضامن الاجتماعي)، ومؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ونقابة الصحفيين.

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