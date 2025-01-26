ساويرس يعلق على مقترح ترامب: لا سلام إلا بحل الدولتين

كتب - أحمد جمعة:

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقالت ساويرس عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأحد: "الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر والأردن.. لا حل ولا سلام إلا بحل الدولتين".

وأضاف ساويرس: "حل الدولتين أيضا سيفتح الباب لحكم غزة والضفة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب، وينهي انفراد حماس بحكم غزة، ويسهل عملية إعادة تعمير غزة، وينهي معاناة سكانها".

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح ترامب تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

الأخ ترامب عايز يهجر الفلسطينيين لمصر و الاردن ...لا حل و لا سلام الا بحل الدولتين .. و حل الدولتين ايضا سيفتح الباب لحكم غزة و الضفة لممثلي الشعب الفلسطيني المنتخب و ينهي انفراد حماس بحكم غزة و يسهل عملية اعادة تعمير غزة و ينهي معاناة سكانها — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 26, 2025

وخلال حديثه إلى الصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، اليوم الأحد، أشار ترامب إلى أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين، خاصة وأن القطاع "مدمر" بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تحدث، أمس السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله "الثاني بن الحسين، لافتًا إلى أنه طلب منه استقبال المزيد من سكان غزة.

كما ذكر أنه يأمل في أن تستقبل مصر أيضًا المزيد من الفلسطينيين، مصرحًا أنه سيتحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد.