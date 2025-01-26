رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرض "إفريقيا.. قصص الناس" الخميس

كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "إفريقيا.. قصص الناس"، للفنانة مروة الشاذلي، الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 30 يناير، في قاعة إيزيس، بمركز محمود مختار الثقافي.

يضم المعرض مجموعات من القصص تحكي أوجه مختلفة من أفريقيا، تختلف عن المعتاد من صور الحياة البرية، ويعد المعرض تجربة ذاتية للفنانة بعد أن زارت جزيرتي زنزبار وسيشل في تنزانيا، ويستمر المعرض حتى 9 فبراير 2025.

مروة الشاذلي من مواليد محافظة الإسكندرية، حصلت على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة الإسكندرية، مصورة هاوية، لها تجارب في مجالات التصوير المختلفة يغلب عليها تصوير الشارع والسفر والتصوير المعماري، بالإضافة إلى عدد من القصص المصورة.

انضمت عام 2015 لنادي عدسة ومن خلاله درست تاريخ الفن وشاركت في ورش تصوير مختلفة ورحلات داخل وخارج مصر، وشاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية، وفازت في عدد من المسابقات المحلية والدولية.

لها أعمال وقصص مصورة منشورة في مجلة أرب بوب الإيطالية ومنصة خط 30، وشاركت بالتصوير ضمن فريق عمل في إعداد كتاب الدليل المعماري للإسكندرية الصادر عن دار نشر "دوم" الألمانية، ولها أعمال مهداة كمقتنيات لدى مؤسسات وأفراد.

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