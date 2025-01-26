أسباب مباشرة للشد العضلي قد لا تعلمها.. هيئة الدواء توضح

كتبت- أحمد جمعة:

كثير ما يعاني البعض من الشد العضلي، تلك الحالة المزعجة التي تصيب العضلات فجأة وبدون سابق إنذار، مسببةً ألمًا وتقلصًا مفاجئًا قد يعوق الحركة.

وفي هذا السياق، كشفت هيئة الدواء المصرية عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي، موضحة العوامل التي قد تساهم في حدوث هذه الحالة.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن "الشد العضلي هو تقلص العضلات وشد مفاجئ ووجيز وغير متوقع لعضلة واحدة أو أكثر".

وتقلصات العضلات المؤلمة ليست ضارة عادة، ويمكن معالجة معظم تقلصات العضلات المؤلمة بتدابير الرعاية الذاتية، وفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص.

وأوضحت أن هناك نحو 7 أسباب مباشرة تزيد من خطر الإصابة بالشد العضلي، وهي:

* التقدم في العمر.

* انخفاض مستوى اللياقة البدنية.

* التعرق الشديد

* الحمل، نتيجة التغيرات التي تطرأ على جسم المرأة.

* الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل مرض السكري أو الأمراض التي تؤثر على الأعصاب أو الكبد أو الغدة الدرقية.

* زيادة الوزن.

وأضافت الهيئة أن استخدام بعض الأدوية، مثل مدرات البول، قد يساهم أيضًا في زيادة احتمالية حدوث الشد العضلي.

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والحفاظ على النشاط البدني لتحسين اللياقة وتقليل فرص الإصابة بهذه الحالة المزعجة.

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