تحذير مهم من الصحة بشأن مشاهدات حديثي الولادة للشاشات

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصيحة مهمة للأمهات، بشأن تعرض الأطفال وخاصة حديثي الولادة للشاشات في سن صغير.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إن مشاهدة الطفل للشاشات للتفاعل وجذب الانتباه، أمر غير صحيح.

وأضافت: "أول سنتين من عمر الطفل، يجب عدم تعرضه للشاشات، ومع تقدم عمره تكون المدة بحد أقصى ساعتين في اليوم (من 5 لـ 17 عامًا)".

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