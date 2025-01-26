فريق "حوكمة الصحة" يتفقد مستشفى سيدي غازي: إجراءات فورية لتوفير نواقص المستلزمات

كتب- أحمد جمعة:

استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة كفر الشيخ، حيث قام فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بجولة تفقدية لإدارة سيدي غازي الصحية.

بحسب بيان اليوم، تضمنت الجولة زيارة مستشفى سيدي غازي، ومكتب صحة سيدي غازي، ووحدة طب أسرة الاتحاد، بهدف رصد أي قصور في مستوى الخدمات واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.

وأشار إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى سيدي غازي، حيث شملت الجولة جميع الأقسام. وخلال تفقد المعمل، تبيّن توقف خدمة تحليل غازات الدم بسبب نقص المستلزمات الخاصة بها. تم التواصل مع الوزارة والمديرية لتوفير النواقص على وجه السرعة. كما لوحظ تسجيل بيانات المرضى في الملفات بطريقة غير صحيحة، وتم تدريب الفريق الطبي على أسس ومعايير التسجيل الطبي، والتنسيق مع المديرية لتوفير تدريب إضافي ومتابعة دورية.

وأضاف عبدالغفار في بيان اليوم الأحد، أن الفريق رصد وجود بعض الأجهزة غير المستخدمة، مثل جهاز "ألتراساوند" بقسم التعقيم، وجهاز "كاربو" بعيادة الجلدية، وجميع أجهزة معمل الأسنان، بسبب عدم توافر المستلزمات الخاصة بها، تم اتخاذ إجراءات فورية لتحويل المسؤولين عن هذا التقاعس إلى التحقيق، والتوجيه بتوفير المستلزمات اللازمة لتشغيل الأجهزة واستغلالها.

وأكد عبدالغفار أنه خلال الجولة، لوحظ عدم تفعيل العيادات المسائية في تخصصات الباطنة، والأطفال، والعظام، والجراحة، حيث كانت التخصصات المفعّلة فقط هي الأسنان والعلاج الطبيعي. تم التوجيه بتفعيل جميع التخصصات المسائية لتلبية احتياجات جميع الحالات المترددة على المستشفى. كما تم تحويل مسؤول مركز المعلومات إلى التحقيق لتقديمه بيانات غير صحيحة، مع التأكيد على أهمية تفعيل الدور الإشرافي من المديرية.

ونوّه عبدالغفار بأنه في ختام الجولة التفقدية للمستشفى، لوحظ ضعف الإقبال على قسم الأسنان، وعدم وجود خدمات مثل علاج جذور الأسنان أو التركيبات المتحركة، رغم تجهيز المعمل منذ عام 2017. تم التنسيق مع المديرية لتوفير المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل معمل التركيبات وتقديم هذه الخدمات.

وفي إطار الجولة ذاتها، تفقد الفريق مكتب صحة سيدي غازي، حيث تبين عدم توافر جهاز تحاليل "كيمياء الدم" لإجراء التحاليل الدورية للسيدات الحوامل. تم توفير الجهاز خلال الجولة وتشغيل الخدمة. كما لوحظ نقل عينات الغدة من الوحدات الفرعية إلى مكتب الصحة عن طريق أهالي المواليد بدلاً من مندوب الوحدة أو الإدارة. تم تحويل المسؤولين عن هذه الواقعة إلى التحقيق، وتوجيه الإدارة الصحية بتصحيح الإجراءات.

وفي وحدة طب أسرة الاتحاد، رصد الفريق تعطل جهاز الضغط بقسم الاستقبال، وتم توفير جهاز بديل فوراً. كما تبيّن تعطل منظم أسطوانة الأكسجين بغرفة الاستقبال والطوارئ، وتم التنسيق مع المديرية لتوفير منظم بديل بشكل عاجل.

واختتم عبدالغفار بالإشارة إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، مثل القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل فوري.

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