من القديم للجديد.. أسرع الطرق لتغيير ملكية عداد الكهرباء في 2025

كتب ـ محمد صلاح:

شهدت محركات البحث الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة عن كيفية وطرق تغيير ملكية عداد الكهرباء 2025، بهدف توفير أفضل خدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتية، ما أدى إلى اهتمام البعص بمعرفة طرق تغيير ملكية عداد الكهرباء 2024.

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، طرق وخطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء 2025، التي يمكن للمشتركين في جميع الفروع والإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء، بعد أن بدأت الدولة في تنفيذ خطة العمل لتركيب عدادات كودية أو ذكية وتغيير العدادات القديمة.

"مصراوي" يستعرض في السطور التالية أهم التفاصيل حول إجراءات تغيير ملكية عدادات الكهرباء، وهي كالآتي:

- الأوراق والمستندات لتغيير ملكية عدادات الكهرباء 2025:

أوضحت الشركة، أن هناك أوراق يجب توافرها عند التقديم على تغيير ملكية عدادات الكهرباء2025، وهي كالآتي:

- تقديم صورة من الرقم القومي للشخص المالك الجديد.

- تقديم الأصل من فاتورة كهرباء يجب أن تكون حديثة.

- تقديم بيان يؤكد عدم وجود مديونية أو أقساط توجد علي العداد المراد نقل ملكيته.

- تقديم عقد ملكية للعقار المطلوب تغيير ملكية العداد به ويكون موثقاُ، علي أن يتضمن أحد بنوده رقم حساب العداد أو إشارة واضحة إلى ارتباط العداد بالعقار.

- يجب أن يتم تقديم تنازل رسمي موثقاٌ بالشهر العقاري إلي المالك الجديد.