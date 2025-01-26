ماذا تفعل حال خصم رصيد من كارت عداد الكهرباء بشكل متكرر؟

كتب- محمد صلاح:

شكاوى مستمرة يبديها بعض مستخدمي العدادات مسبقة الدفع "كارت" أثناء قيامهم بشحن الكارت، إذ يفاجئون في أوقات عديدة بخصم الرصيد بشكل متكرر من كارت عداد الكهرباء، ما يطرح عددا من التساؤلات حول كيفية التعامل مع مثل هذه الوقائع والخطوات التي يمكن اتباعها من أجل حل المشكلة.

"مصراوى" ينشر في السطور التالية أبرز الخطوات التي يجب اتباعها في حال خصم الرصيد من عداد الكهرباء، وفقا للشركة القابضة للكهرباء، وهي كالآتي:

- التأكد من الاستهلاك الحقيقي:

تأكد من أنك تراقب الاستهلاك اليومي على العداد، فالعداد يوضح تفاصيل استهلاك الكهرباء "شريحة الاستهلاك والقيمة المستهلكة"، وإذا كان العداد الخاص بك قديم، يمكن أن تكون المشكلة بسبب تراكم المديونية أو خصم مقابل خدمات إضافية "مثل الصيانة أو فرق الشرائح".

- التأكد من الرسوم الإضافية:

بعض الأحيان، يتم خصم مبالغ مقابل مصاريف خدمة العملاء، أقساط مديونية قديمة، تحديث الشحن أو تغيير التعريفة، ويمكنك التواصل مع شركة الكهرباء لفهم البنود التي يتم الخصم على أساسها.

- التواصل مع شركة الكهرباء:

اذهب لأقرب فرع لشركة توزيع الكهرباء التابع ليك واشرح المشكلة، اطلب تقرير تفصيلي عن الاستهلاك والفواتير، واسأل عن سبب الخصم المتكرر، بالإضافة إلى تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- فحص العداد:

اطلب من الشركة فحص العداد للتأكد أنه يعمل بشكل صحيح، وإذا وجدت مشكلة، قد تحتاج إلى استبداله.

- تقديم شكوى رسمية:

قدم شكوى رسمية من خلال الاتصال على الخط الساخن لشركة الكهرباء 121، أو الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- متابعة العداد بعد الشحن:

بعد شحن الكارت، تابع الخصم عن قرب وسجل أي مبالغ يتم خصمها بشكل غير متوقع.

- تجنب وضع الكارت في العداد لفترة طويلة دون الحاجة.