كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-1-2025 على كافة المناطق بمختلف المحافظات.

وحذرت الهيئة من حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على معظم أنحاء البلاد، إذ قالت إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظتي الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية محذرة قائدي المركبات بتوخي الحذر والحيطة أثناء السير.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على أغلب المدن بمحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19.

- دمياط الصغرى 13 والعظمى 19.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19.

- الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 19.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 18.

- الطور الصغرى 13 والعظمى 21.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 19.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18.

- العلمين الصغرى 10 والعظمى 18.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 19.

- السلوم الصغرى 10 والعظمى 19.

- سيوة الصغرى 08 والعظمى 20.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24.

- شلاتين الصغرى 16 والعظمى 27.

- حلايب الصغرى 16 والعظمى 24.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21.

- بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21.

- المنيا الصغرى 09 والعظمى 22.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22.

- سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 26.

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26.

- أسوان الصغرى 13 والعظمى 26.

- الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 25.