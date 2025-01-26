اليوم.. صندوق تحيا مصر يُطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لغزة

كتب- عمرو صالح:

يطلق صندوق تحيا مصر، اليوم الأحد، أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وفعاليات أسبوع الخير بمدينة الأسمرات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، ومستشار شيخ الأزهر لشئون بيت الزكاة، وعدد من رجال الأعمال والفنانين ورؤساء وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وتعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية المجففة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهى (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل قطاع غزة.

وتشهد مدينة الاسمرات تنفيذ فعاليات أسبوع الخير من صندوق تحيا مصر الذى يهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ويوفر المعرض 200 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، منتجات العناية الشخصية وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، و البطاطين والألحفة، وتوزيع 250 طن من المواد الغذائية و20 طن من اللحوم، وتجهيز 100 عروسة من الفتيات الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير الكراسي الكهربائية والكراسي المتحركة لرعاية ذوى الهمم، وأدوات مساعدة للمكوفين وأدوات الكتابة بطريقة برايل، وقافلة طبية شاملة بكل التخصصات، و ملتقى لتوظيف الشباب، ومعرض للحرف اليدوية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، وجميع الخدمات المقدمة خلال أسبوع الخير مجانية بالكامل.

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