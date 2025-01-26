تصل لـ200 ألف جنيه.. أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025، موضحًا أن الأسعار تختلف وفقًا لنوع البرنامج المتعاقد عليه.

أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025 الاقتصادية

وأوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن تكلفة عمرة الـ10 أيام الأواخر من شهر رمضان 2025 الاقتصادية تبدأ من 68 ألف جنيه بالنسبة للإقامة في المدينة، بينما تصل إلى 90 ألف جنيه للإقامة في مكة.

أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان الخمس نجوم

أما بالنسبة لبرامج العمرة الخمس نجوم في شهر رمضان 2025، أشار عابد إلى أن أسعار الفنادق الخمس نجوم تبدأ من 110 آلاف جنيه للإقامة في مكة، ومن 75 ألف جنيه للإقامة في المدينة، فيما قد تصل التكلفة إلى 200 ألف جنيه وفقًا للخدمات المقدمة والمستوى الفندقي.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أنه للحصول على حجز للعمرة، يجب تقديم الأوراق التالية:

أصل جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر من تاريخ الرحلة.

عدد 2 صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية من مكتب صحة حكومي، تتضمن صورة مختومة بالإضافة إلى أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و 3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

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