أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 26 يناير وحتى الجمعة 31 يناير على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسط على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الفترات الصباحية وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة خلال بداية من الإثنين 27 يناير وحتى الجمعة 31 يناير.

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