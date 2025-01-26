منحة حكومية تصرف لفئتين بمناسبة شهر رمضان 2025.. الموعد والتفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

لم يتبقَ سوى أيام قليلة على موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 لفئتين، وهو الأمر الذي يشغل اهتمام العديد من المواطنين.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل لشهر رمضان 2025

في هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل لشهر رمضان 2025.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ستُصرف بالتزامن مع حلول الشهر الكريم، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة قيمة المنحة

وأوضح أن قيمة منحة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل التي كانت تُقدَّر سابقًا بـ500 جنيه، تم رفعها إلى 1000 جنيه، وذلك بقرار من محمد جبران، وزير العمل في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة.

المنح السنوية المقدمة للعمالة غير المنتظمة

أوضح المصدر أن وزارة العمل توفر ست منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، تشمل:

منحة شهر رمضان

منحة عيد الفطر

منحة عيد الأضحى

منحة المولد النبوي الشريف

منحة عيد الميلاد المجيد

منحة عيد العمال

تفاصيل وثائق التأمين الجماعي للعمالة غير المنتظمة

في سياق متصل، أعلن وزير العمل عن إصدار الوزارة وثائق تأمين جماعي مخصصة لعمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة، والتي توفر تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، إضافة إلى تغطية تكاليف العلاج حتى 20 ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدم منحًا مالية إضافية في بعض الحالات الاستثنائية، مثل دعم العمليات الجراحية بمبالغ تصل إلى 5 آلاف جنيه، وصرف 50 ألف جنيه في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، فضلًا عن 2000 جنيه تُمنح للعامل عند الزواج.

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