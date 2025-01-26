نشرة منتصف الليل| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. ومفاجأة بشأن أسعار البيض والألبان في رمضان

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"توخوا الحيطة والحذر".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن الأمطار الرعدية خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

المفتي يرد على المشككين في الإسراء والمعراج: ليست قصة خيالية أو رؤية بالمنام

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على حقيقة وقوع رحلة الإسراء والمعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ردًا على الشكوك التي يثيرها البعض حول هذه المعجزة العظيمة.

وزير التموين يساند صفقة مانشستر سيتي الجديدة: كل الدعم رغم سوء الحظ

ساند شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المدافع الجديد في صفوف مانشستر سيتي، الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، الذي تسبب في خطأ كبير خلال مباراة فريقه أمام ضيفه تشيلسي، والتي تسببت بهدف مبكر للبلوز.

"الزراعة" تكشف توقعاتها بشأن أسعار البيض والألبان خلال شهر رمضان الكريم

كشف الدكتور طارق سليمان نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، توقعاته بشأن أسعار البيض والألبان خلال شهر رمضان 2025.

دراسة علمية متأنية.. جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب مقررات الطب

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الموقف الرسمي للأزهر بشأن تعريب علوم الطب والصيدلة والهندسة والذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية.

معرض الكتاب يشهد جولة تثقيفية لأطفال قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيارة لأطفال قصر ثقافة "تحيا مصر" بالأسمرات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

تعرف على ندوات وفعاليات معرض القاهرة للكتاب.. غدًا

تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في اليوم الثالث من البرنامج الثقافي، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدا الأحد 26 يناير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

الجيزة تحرر 2439 محضر تمويني وتضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على استمرار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة، وذلك في إطار التصدي لمحاولات تداول السلع المدعمة بالسوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.