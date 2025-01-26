نشرة التوك شو| حقيقة تعريب مقررات الطب بجامعة الأزهر ورد المفتي على المشككين في الإسراء والمعراج

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

المفتي يرد على المشككين في الإسراء والمعراج: ليست قصة خيالية أو رؤية بالمنام

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على حقيقة وقوع رحلة الإسراء والمعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ردًا على الشكوك التي يثيرها البعض حول هذه المعجزة العظيمة.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، أشار المفتي إلى أن من ينكر هذه الرحلة إما يدفعه الهوى أو الرغبة في التنصل من بعض التعاليم الدينية، أو أنه يتبنى موقفًا عدائيًا للإسلام بشكل عام.

دراسة علمية متأنية.. جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب مقررات الطب

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الموقف الرسمي للأزهر بشأن تعريب علوم الطب والصيدلة والهندسة والذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية.

أكد زارع في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن ما يتم حاليًا هو مجرد دراسة علمية متأنية، تهدف إلى تقييم مدى إمكانية تطبيق تعريب هذه العلوم دون المساس بجودتها أو قدرتها على مواكبة التطورات العلمية العالمية.

حماس: مشاهد تبادل الأسيرات تعكس الوجه الإنساني للمقاومة في مقابل وحشية الاحتلال

أشاد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بنجاح صفقة تبادل الأسيرات الإسرائيليات، مؤكداً على الالتزام الإنساني والأخلاقي الذي أظهرته الحركة في التعامل مع الأسرى.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم" أكد بدران أن هذه الصفقة تثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة يتمتعان بقيم أخلاقية عالية، على عكس الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

اللواء سمير فرج: مصر هي القوة السادسة في المظلات عالميا

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن أغلى جندي مقاتل في العالم بأكمله هو جندي المظلات.

وقال فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قوات المظلات تقوم باختيار الجنود والمقاتلين بها بعناية فائقة".

حسام بدراوي: التوجه الحزبي الواحد قد يؤدي إلى انحراف الفكر

أكد المفكر السياسي حسام بدراوي على أهمية وجود أحزاب سياسية قوية ومستقلة في مصر، مشيراً إلى أن الحزب السياسي الحقيقي هو الذي يعتمد على دعم شعبي حقيقي ويتبنى أفكاراً وأيديولوجيات واضحة.

وفي حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، انتقد بدراوي ما أسماه بـ"الأحزاب الصورية" التي لا تمثل سوى امتداداً للسلطة الحاكمة، ولا تسعى لتقديم بدائل سياسية حقيقية.

حسام بدراوي يوضح أسباب معارضته لتدريس الدين كمادة مجموع

كشف المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، تفاصيل تدريس مادة الدين كمادة أساسية، قائلا: لو عاوزة تعمل إسفين في المجتمع دخل الدين في السياسة والحكم.

وفي حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، حذر بدراوي من عواقب هذا القرار، مؤكداً أنه قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات المجتمعية وتقويض مبدأ المواطنة المتساوية.

شوقي علام: المتطرفون يفسرون النصوص الدينية بما يخدم أهدافهم الخاصة

حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، من خطورة تحريف النصوص الدينية على أيدي الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن هذه الجماعات تستغل الدين لتحقيق أهدافها الخاصة.

وفي حواره ببرنامج "بيان للناس"، كشف علام عن أن هذه الجماعات تتبع منهجًا خاصًا في تفسير النصوص الدينية، يهدف إلى تأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما يتناسب مع أيديولوجياتهم المتطرفة.