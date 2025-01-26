لميس الحديدي: لنحترم تاريخنا ونستفد من دروس 25 يناير

كتب- حسن مرسي:

ردت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل حول الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في نفس اليوم، مؤكدة على أهمية احترام كلا الحدثين والتعلّم من دروس الماضي.

في برنامجها "كلمة أخيرة"، أكدت الحديدي أن التاريخ لا يمكن تغييره، وأن الاحتفال بكل من ثورة يناير وعيد الشرطة هو حق مشروع للمصريين.

وأوضحت أن ثورة يناير كانت حدثاً تاريخياً مهماً، رغم الانحرافات التي حدثت بعد ذلك، وأن عيد الشرطة يخلد تضحيات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن.

وشددت الحديدي على أهمية استخلاص العبر والدروس من أحداث الماضي، وعدم تكرار الأخطاء التي أدت إلى الثورة، قائلة: "لنحترم تاريخنا ونستفد من دروس 25 يناير".

ودعت الإعلامية لميس الحديدي إلى التركيز على المستقبل وبناء مصر الحديثة التي تتطلع إليها جميع فئات الشعب.

كما أكدت الحديدي على أهمية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف، والتوقف عن الخوض في الجدل العقيم حول الماضي، والتركيز بدلاً من ذلك على تحقيق التطلعات المشتركة للشعب المصري.

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