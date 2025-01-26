أديب: شكرًا لمن تحمل الرزالة الإسرائيلية للوصول إلى اتفاق غزة

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالدور المحوري الذي لعبته مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وأكد أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، على أن مصر كانت العمود الفقري في هذه المفاوضات الصعبة، وأن جهودها أسفرت عن إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين.

وتالبع مقدم "الحكاية": شكرًا لكل من تحمل الرزالة والغلاسة والتباتة والكلاحة الإسرائيلية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التفاوض مع الإسرائيلي دائمًا ما يكون من أصعب ما يمكن، لكن مصر كبيرة.

وأشار أديب إلى أن الأسرى المحررون عبروا عن شكرهم العميق لمصر ورئيسها، مؤكدين على الدور الكبير الذي لعبته مصر في تحريرهم.

وأوضح أن هذا التقدير الشعبي يعكس عمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، ودور مصر المحوري في القضية الفلسطينية.

وشدد أديب على أن المفاوضات مع إسرائيل كانت صعبة للغاية، وأن مصر واجهت العديد من التحديات والعقبات، إلا أنها تمكنت في النهاية من تحقيق إنجاز كبير.

وأثنى على صبر المصريين وإصرارهم على تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد أديب أن مصر ستظل حريصة على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.