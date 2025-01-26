جناح سك العملة بمعرض الكتاب.. هدايا قيمة ومقتنيات ثمينة وأم كلثوم حاضرة

كتب- أحمد الجندي:

شهدت الخزانة العامة وسك العملة مشاركة واسعة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدمت مجموعة من المنتجات المميزة التي تشمل سك العملات المعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

ومن جانبه، أكد أشرف ماهر، رئيس الإدارة المركزية والمالية والموارد البشرية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن المصلحة تختص بتوفير العملات المعدنية المتداولة والعملات التذكارية، بالإضافة إلى أختام شعار الجمهورية المخصصة للجهات الحكومية.

وأضاف "ماهر" فبي تصريحات لمصراوي، أن المصلحة تقوم أيضًا بتصنيع الدروع والأنواط والنياشين والأوسمة، إلى جانب العديد من المنتجات التشغيلية الأخرى، بما يعكس دورها المهم في تلبية احتياجات الجهات الحكومية وتعزيز منظومة العمل الرسمي.

ومن جانبه، قال صلاح الباشا، أمين متحف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن المصلحة تختص بسك العملات والميداليات التذكارية التي تُخلّد تاريخ مصر وتراثها عبر المسكوكات.

وأوضح" الباشا" أن المصلحة أصدرت مجموعة خاصة بمسار العائلة المقدسة، تتضمن 12 ميدالية تروي رحلة السيد المسيح، متوفرة في كتيب داخل علبة قطيفة بسعر 2300 جنيه.

وأضاف أمين متحف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن المصلحة أطلقت مجموعة أخرى بمناسبة مرور 1050 عامًا على تأسيس القاهرة التاريخية، تشمل 6 ميداليات تذكارية لأبرز معالم القاهرة، مثل قبة الإمام الشافعي، الجامع الأزهر، جامع محمد علي، وجامع الأقمر.

كما أشار " الباشا" إلى إصدار خاص بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى أم كلثوم، عبارة عن أسطوانة تحتوي على أغانيها وتاريخها الفني، مما يعكس دور المصلحة في توثيق الشخصيات والمعالم التي تمثل الهوية المصرية.

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