اليوم.. الجيزة تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين الأغنام والماعز ضد مرض جدري الأغنام، وذلك على مستوى جميع قرى المحافظة، حيث تبدأ فعاليات الحملة اليوم الأحد.

استعدادات مديرية الطب البيطري

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة، مشيراً إلى توفير جميع مستلزمات التحصين، بما يشمل اللقاحات، وأدوات تسجيل وترقيم الحيوانات، والتجهيزات الطبية البيطرية، بالإضافة إلى الثلاجات المخصصة لحفظ وتداول اللقاحات، ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين.

ووجه "النجار"، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الوحدات القروية، لضمان التعاون الفعال مع وحدات الطب البيطري، بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة على الوجه الأكمل وتعظيم الاستفادة القصوى منها للمربين.

وأشار "المحافظ"، إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، من خلال توفير التحصينات اللازمة لضمان بيئة غذائية آمنة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

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