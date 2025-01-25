معرض الكتاب يُسجل حضورًا جماهيريًا يتجاوز 445 ألف زائر خلال اليوم الثاني

كتب- محمد شاكر:

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أن المعرض قد سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025م، بلغ نحو (445029) زائرًا، ليصبح أجمالي عدد الزوار خلال يومين من فتح أبواب المعرض للجمهور 845971 زائرًا.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بمستوى الإقبال الجماهيري، وحرص الأسرة المصرية على حضور الفعاليات بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوي المتفرد، مؤكدًا مواصلة الجهود لتحقيق حالة متميزة من الزخم الثقافي والفكري والفني للفعاليات، تسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.