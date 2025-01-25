وزير التموين يساند صفقة مانشستر سيتي الجديدة: كل الدعم رغم سوء الحظ

كتب- عمرو صالح:

ساند شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المدافع الجديد في صفوف مانشستر سيتي، الأوزبكي عبدالقادر خوسانوف، الذي تسبب في خطأ كبير خلال مباراة فريقه أمام ضيفه تشيلسي، والتي تسببت بهدف مبكر للبلوز.

وقال وزير التموين، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "أحب الشباب وأثق في طاقاتهم، كل الدعم للاعب الموهوب والشاب المكافح خوسانوف في بداية مشواره في اقوى دوريات كرة القدم رغم سوء الحظ، الشباب هم الامل".

وكان خوسانوف قد حاول إعادة إعادة الكرة برأسه إلى الحارس البرازيلي، إيدرسون، جاءت تمريرته قصيرة، لينقض عليها نيكولاس جاكسون، مهاجم البلوز، داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرسلها إلى زميله نوني مادويكي، الذي أودع الكرة الشباك متقدما (1-0).بعد أقل من 3 دقائق على انطلاق المباراة.

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