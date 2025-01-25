المفتي يرد على المشككين في الإسراء والمعراج: ليست قصة خيالية أو رؤية بالمنام

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على حقيقة وقوع رحلة الإسراء والمعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ردًا على الشكوك التي يثيرها البعض حول هذه المعجزة العظيمة.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، أشار المفتي إلى أن من ينكر هذه الرحلة إما يدفعه الهوى أو الرغبة في التنصل من بعض التعاليم الدينية، أو أنه يتبنى موقفًا عدائيًا للإسلام بشكل عام.

وأكد أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تؤكدان حقيقة هذه الرحلة، وأنها ليست مجرد قصة خيالية أو رؤية في المنام.

وشدد مفتي الجمهورية على أن رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة حقيقية بالجسد والروح، وأن القرآن الكريم قد ذكرها بوضوح في سورة الإسراء وسورة النجم.

واستشهد بآيات قرآنية تؤكد حقيقة هذه الرحلة، مثل قوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبصِيرُ".

وأوضح المفتي أن من يشكك في هذه المعجزة يتجاهل قدرة الله تعالى على كل شيء، وأن إنكار هذه المعجزة يعني إنكار معجزات أخرى وردت في القرآن والسنة. ودعا المفتي إلى التمسك بالقرآن والسنة كمرجع أساسي في فهم الدين الإسلامي.

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