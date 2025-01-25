"توخوا الحيطة والحذر".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن الأمطار الرعدية خلال الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان عاجل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من محافظتي الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت: "وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة".

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية محذرا قائدي المركبات بتوخي الحذر والحيطة أثناء السير.

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