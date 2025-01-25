معرض الكتاب يشهد جولة تثقيفية لأطفال قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات

كتب- محمد شاكر:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيارة لأطفال قصر ثقافة "تحيا مصر" بالأسمرات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

وبحضور الدكتورة جيهان حسن، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل. بدأت الجولة بزيارة ركن الطفل في القاعة المخصصة له، حيث عقدت مدير عام ثقافة الطفل ندوة مع الأطفال حول حب الوطن وأهمية التعلم، مشيرة إلى سمات الإنسان الناجح، وأهمية السعي للعلم والعمل والاجتهاد.

ورش متنوعة احتفالا بعيد الشرطة

وبدأت الورش الثقافية بمحاضرة بعنوان "حب الوطن"، بمناسبة عيد الشرطة، بحضور داليا الجوهري، مدير عام إدارة الوعي الآثري. ومن خلال إدارة الوعي قدم مجموعة من المتطوعين من خريجي قسم التاريخ ندوة ثقافية متنوعة تناولت تاريخ مصر وأهمية الحفاظ على الوطن.

كما تحدث كل من أسماء رفعت ودعاء حافظ عن العادات والتقاليد والقيم الإيجابية التي نتعلمها من الأجداد، فيما قدم محمد محمد عبد الحميد حواراً حول تاريخ مصر العريق، مشيرًا إلى مدينة الفسطاط وذكرى دخول عمرو بن العاص وتأسيس أول مسجد في مصر.

واستكمل كلاً من غادة علي ومحمود محمد الحوار مع الأطفال حول أهمية التعرف علي تاريخنا والإستفادة منه لحاضرنا.

تبع ذلك محاضرة تثقيفية عن "تأثير الرهاب الاجتماعي على الطفل" قدمها الباحث الاجتماعي محمد علي، حيث تناول خلالها تأثير الرهاب الاجتماعي على الأطفال، وعلاقته بصلة الرحم والتفاعل الاجتماعي، موضحا كيف يمكن تجنب هذا التأثير من خلال ممارسة الرياضة، تعلم الفنون، والمشاركة في الأنشطة. واختتمت الندوة بتوزيع مجلات هدايا من المجلس القومي لثقافة الطفل.

زيارة أجنحة المعرض

وبدأت زيارة الأطفال بجناح وزارة الدفاع بقاعة 3، حيث شرح القائمون على الجناح الكتب المهمة المتعلقة بالقوات المسلحة، فضلا عن إصدارات تاريخية حول مصر القديمة والتاريخ العسكري، مع تسليط الضوء على شخصيات مهمة مثل تحتمس الثالث، صلاح الدين الأيوبي، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى مجلدات متعلقة بالقوات الجوية والأسطول البحري.

تلت الزيارة جولة في جناح وزارة الداخلية، حيث اطلع الأطفال على إصدارات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مناهج كلية الشرطة ودراسات على دور وزارة الداخلية في تعزيز حقوق الإنسان.

جناح وزارة البيئة

وفي جناح وزارة البيئة، قام كل من كريمة طه ومحمد عبد الحليم، أخصائيي التوعية البيئية، بتوجيه مجموعة من الأسئلة للأطفال من خلال لعبة تحتوي على تساؤلات حول الكوارث الطبيعية مثل الاحتباس الحراري ومخلفات المصانع. كما قاموا بتعليم الأطفال كيفية تقليل هذه المخلفات عبر إعادة التدوير واستخدام بقايا الطعام كسماد طبيعي. واختتمت الورشة بتوزيع مجلات هدايا للأطفال بعنوان "قصة بذرة والأوزون" و"كتاب تلوين".

جناح حلايب والشلاتين

استكمل الأطفال جولتهم بزيارة جناح حلايب والشلاتين، حيث شاهدوا المنتجات التراثية المصنوعة من الخوص والأكسسوارات اليدوية. وتحدثت الدكتورة جيهان حسن عن أهمية معرفة موقع حلايب والشلاتين وعاداتهم وتقاليدهم الجميلة، مثل شرب القهوة "الجبنة".

جناح قصور الثقافة

كما مروا بالأجنحة الثقافية للوطن العربي وصولا إلى جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث اطلعوا على إصدارات الهيئة من قصص "قطر الندى" والمجلات، وتعرفوا على تطبيق "توت" الذي أطلقته الهيئة مؤخرا.

جناح الرقابة الإدارية

في جناح الرقابة الإدارية، رحب اللواء علاء العويني والعقيد فؤاد درويش بالأطفال، مشجعين إياهم على التفوق والنجاح. كما تحدثت كاتبة الأطفال ماريام رزق الله عن أهمية مكافحة الفساد وكيفية القضاء عليه من الصغر، من خلال تعزيز التعاون والتوجيه السليم للأطفال. واختتمت الندوة بتوزيع هدايا من سلسلة "كلك ذوق" وكتاب "كلك ذوق على الإنترنت" ومجلة "فكر ولون للحياة".

اضافة للورش الفنية

ورشة رسم علي الوجه نفذها هاني ناجح زادت من البهجة والفرح للأطفال بركن الطفل.

ويقدم البرنامج الثقافي والفني للأطفال بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشهد ركن الطفل مجموعة كبيرة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين، بجانب اللقاءات المقدمة احتفاء باختيار الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض الطفل، والزيارات والجولات الميدانية المخصصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات والأطفال من المناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.