دراسة علمية متأنية.. جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب مقررات الطب

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الموقف الرسمي للأزهر بشأن تعريب علوم الطب والصيدلة والهندسة والذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية.

أكد زارع في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن ما يتم حاليًا هو مجرد دراسة علمية متأنية، تهدف إلى تقييم مدى إمكانية تطبيق تعريب هذه العلوم دون المساس بجودتها أو قدرتها على مواكبة التطورات العلمية العالمية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للجامعة، واستعادة أمجاد العلماء العرب الذين أسسوا الكثير من العلوم باللغة العربية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن قرار تعريب هذه العلوم لم يتم اتخاذه بعد، وأن الجامعة ستقوم بدراسة جميع جوانب هذا الموضوع بدقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي، موضحًا أن الجامعة ستستعين بخبراء من داخل وخارج الجامعة لتقييم جدوى هذا المشروع.

كما رد زارع على الانتقادات التي وجهت إلى هذا القرار، مؤكداً أن العديد من الدول المتقدمة تدرس العلوم التطبيقية بلغاتها الأم، وحققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.

وأشار إلى أن اللغة العربية كانت لغة العلوم والمعرفة لقرون طويلة، وأن استعادتها في هذا المجال سيساهم في تعزيز الهوية العربية.

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