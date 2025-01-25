"الزراعة" تكشف توقعاتها بشأن أسعار البيض والألبان خلال شهر رمضان الكريم

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور طارق سليمان نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، توقعاته بشأن أسعار البيض والألبان خلال شهر رمضان 2025.

وقال "سليمان"، في تصريحات لمصراوي، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار البيض والألبان انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر رمضان 2025، مشيرًا إلى أنه تم رصد أكبر نسبة إشغالات للعنابر داخل المزارع خلال الشهور القليلة الماضية والفترة الحالية الأمر الذي يؤكد على تلبية احتياجات السوق خلال الفترة الحالية.

وتابع: شهر رمضان الكريم يحل مطلع مارس المقبل أي عقب فترات الصقيع والبرد القارص، مما يعطي الفرصة أمام الدواجن لوضع كميات كبيرة من البيض ويزيد من كمياته بالأسواق مما ينتج عنه انخفاض في الأسعار".

وأضاف "سليمان"، أن كميات الألبان سواء الطبيعية أو المعلبة متوافرة بشكل كبير ولا يوجد ما يرجح بارتفاعها حال زيادة الطلب عليها خاصة بعد أن نجحت الدولة في ضبط أسعار الأعلاف بمختلف الأسواق مما نتج عنه وفرة المنتجات الحيوانية.

أسعار البيض للمستهلك اليوم

- سجل سعر البيض الأبيض 166 جنيها للكرتونة.

- سعر البيض البلدي 170 جنيها للكرتونة.

أسعار الألبان للمستهلك اليوم

- سجل سعر كيلو اللبن السائب 31.5 جنيه.

- سعر كيلو اللبن المعبأ 41.5 جنيه.



أسعار الأجبان في الأسواق اليوم

- الجبن الأبيض يتراوح سعره بين 121 و147 جنيها للكيلو.

- الجبن الرومي 262 جنيها للكيلو.

أسعار السمن والزبدة البقري اليوم

- سعر كيلو السمن الصناعي 106 جنيهات.

- سعر السمن البلدي 360 جنيها.

- سعر كيلو الزبدة البقري مزارع 179 جنيها.

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