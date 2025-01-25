حماس: مشاهد تبادل الأسيرات تعكس الوجه الإنساني للمقاومة في مقابل وحشية الاحتلال

كتب- حسن مرسي:

أشاد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بنجاح صفقة تبادل الأسيرات الإسرائيليات، مؤكداً على الالتزام الإنساني والأخلاقي الذي أظهرته الحركة في التعامل مع الأسرى.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم" أكد بدران أن هذه الصفقة تثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة يتمتعان بقيم أخلاقية عالية، على عكس الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وشدد بدران على أن حماس استعدت جيداً لهذه الصفقة، وأنها عملت على توفير أفضل الظروف الصحية والنفسية للأسرى الإسرائيليين طوال فترة احتجازهم.

وأكد أن هذه المعاملة الإنسانية تتعارض تماماً مع المعاملة الوحشية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول بكل الطرق عرقلة عملية التبادل، ولكنه فشل في النهاية بفضل صمود المقاومة الفلسطينية وإصرارها على تحقيق هذا الإنجاز.

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