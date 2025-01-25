حدث في 8 ساعات| التنمية المحلية تكشف عن موعد اختبارات وظائفها.. والأرصاد: شتاء هذا العام عكس التوقعات

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من فحص ودراسة وتقييم 1383 طلب للمتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2024 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) لشغل 136 وظيفة بالمحافظات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أحدث 13 صورة لمحور الفريق كمال عامر بديل محور 26 يوليو

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن قرب الانتهاء من تنفيذ القطاع الرابع والأخير من محور الفريق كمال عامر، والذي يمتد على طول 15 كم، في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.

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وزير الشباب والرياضة: هرم مصر رمز للعراقة ونهر النيل شريان الحياة

شهدت قاعة ديوان الشعر، اليوم السبت، ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، ندوة بعنوان "دور الشباب في بناء مجتمع معرفي"، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

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منسق حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب: هدفنا الحفاظ على التراث المحلي واستمرارية الحرف اليدوية

قالت كريمة سعيد، منسق جناح حلايب وشلاتين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن أهل حلايب وشلاتين مستمرون في المشاركة في المعرض للسنة الثامنة على التوالي، مشيرةً إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة لتسويق المنتجات الحرفية اليدوية التي تعبر عن التراث البيئي للمنطقة.

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وزير الصحة يوجه بتحرير محضر بعد التعدي على ممرضة بمستشفى السادات: لن نتسامح في هذه الوقائع

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصًا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

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بعد وفاة جراح قلب.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية المفاجئة

تحدث الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن السكتة القلبية والتوقف القلبي المفاجئ، مشيرًا إلى حالة الراحل الدكتور أحمد ماهر، الذي تُوفي في معهد ناصر نتيجة السكتة القلبية رغم محاولات أطباء القلب إنعاشه لمدة ساعة ونصف.

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هل تخرج الدكتور حسام موافي في كلية التجارة؟.. اعرف حقيقة الطبيب الشهير

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ردًا على سؤال حول شائعة دراسته في كلية التجارة بعد تخرجه من الثانوية العامة: لأ، لأ طبعًا، الكلام ده إشاعة، وتجارة إيه؟ أنا جايب مجموع دخلت بيه كلية الطب مش التجارة".

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خناقة طالبات المدرسة الدولية في معرض الكتاب.. ما القصة؟

أُقيمت ندوة بعنوان "إعلاء القيم الثقافية والمجتمعية لتمكين وتحصين الأسرة المصرية وبناء الإنسان" في قاعة الشعر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، ضمن محور قاعة مؤسسات.

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تغيير زمن تقاطر القطار الخفيف والخط الثالث للمترو بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف، تغيير زمن التقاطر بين القطارات، اليوم السبت، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

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بدء الاختبارات النظرية لـ 1206 متقدمين لمسابقة وظائف المحليات الاثنين المقبل

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من فحص ودراسة وتقييم 1383 طلب للمتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2024 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) لشغل 136 وظيفة بالمحافظات.

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وزير السياحة: نستهدف زيادة الحركة السياحية 6% خلال 2025

اختتم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، زيارته الحالية الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد بعقد عدة لقاءات إعلامية مع ممثلي أهم الصحف الإسبانية من بينها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، وEuropa press ، وLadevi، وABC، وCinco dias - El Pais، وHosteltur.

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حسام موافي يحذِّر من التعامل مع هؤلاء الأطباء.. ويكشف سر وصفاته العلاجية على الهواء

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، إنه لا يمكنه تقديم وصفات علاجية على الهواء بأي شكل من الأشكال، وفي بعض الأحيان قد يوجه له شخص ما سؤالًا عن مشكلة صحية؛ مثل الخوف من إجراء عملية قلب مفتوح، فحينها يطمئنه ويوضح له أن العملية أصبحت آمنة للغاية وسهلة.

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هل أغاني المهرجانات حرام؟.. أبرز أسئلة جمهور ركن الفتوى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف الدكتور سامي حجاج، ممثل المركز العالمي للفتوى والمشارك بركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام الجمهور خلال أمس الجمعة، أول أيام فاعليات المعرض.

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استمرار حملات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع ومضاعفة قيمة محاضر السرقة

تباشر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع "عداد بكارت" لضبط المتلاعبين به، والمشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة بالوحدة السكنية أو التجارية؛ وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

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الأرصاد: شتاء هذا العام عكس التوقعات.. والحرارة تفوق المعدلات الطبيعية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شهر يناير الحالي شهد تغيرًا ملحوظًا في الطقس، حيث لم يشعر الناس بالبرودة الشتوية المعتادة ولم تشهد البلاد سقوط أمطار كما هو متوقع في هذا الوقت من العام.

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