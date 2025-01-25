وزير الشباب والرياضة: هرم مصر رمز للعراقة ونهر النيل شريان الحياة

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت قاعة ديوان الشعر، اليوم السبت، ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، ندوة بعنوان "دور الشباب في بناء مجتمع معرفي"، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

جاء ذلك خلال ندوة "دور الشباب في بناء مجتمع معرفي" حيث تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون بين "مكتب شباب المعرفة المصري" ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث عبر جمال بن حويرب عن حبه وامتنانه لمصر ولشبابها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المكتب.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هرم مصر هو رمز للعراقة وأن نهر النيل هو شريان الحياة، كما أشار إلى أن الجمهورية الجديدة تهتم بجميع جوانب المجتمع المصري.

وأكد "صبحي"، أهمية مصر ومكانتها التي تم الإشارة إليها في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، مشيدًا بشعبها العزيز، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشباب المصري، معبرًا عن فخره وامتنانه لهم.

ووجه وزير الشباب والرياضة، رسالة للشباب المصري الواعد، حاثًا إياهم على أهمية البحث عن المعرفة والتعمق أكثر في خدمات "مكتب شباب المعرفة المصري"، كما وعدهم بتعاون منتظر بين مكتب دبي للمعرفة ومكتب شباب المعرفة المصري.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالدور المهم الذي يقع على عاتق "مكتب شباب المعرفة المصري" في تمكين الشباب المصري وتعزيز قدراتهم.

واختتمت الجلسة بالإعلان عن تنسيق جلسة توضيحية لشرح خطوات التقديم لمكتب المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع.

جدير بالذكر، أن "مكتب شباب المعرفة المصري" هو منصة معرفية حقيقية تربط بين الشباب وجميع الموضوعات المطروحة على الساحة، بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وتم تأسيسه ليكون منصة داعمة لتمكين الشباب من خلال فعاليات وحوارات تُنظم في مراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

وتُرتبط منصات "مكتب شباب المعرفة المصري" بوزارة الشباب والرياضة وهي متاحة على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

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