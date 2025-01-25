أحدث 13 صورة لمحور الفريق كمال عامر بديل محور 26 يوليو

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن قرب الانتهاء من تنفيذ القطاع الرابع والأخير من محور الفريق كمال عامر، والذي يمتد على طول 15 كم، في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.

محور كمال عامر

أوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن القطاع الأخير يربط بين الطريق الدائري بمنطقة الوراق ومحور تحيا مصر، مما يعزز الربط بين مناطق الجيزة المختلفة.

وأشار المصدر، إلى أن المشروع شهد دمج محور أحمد عرابي مع الطريق الدائري ومحور كمال عامر، ليصبح بديلًا استراتيجيًا لمحور 26 يوليو، الذي يعاني من كثافة مرورية مرتفعة، خاصة في المنطقة الممتدة من الطريق الدائري وحتى ميداني لبنان وسفنكس بالمهندسين.

ويعد محور الفريق كمال عامر أحد المشروعات القومية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير، ويُصنف كشريان مروري حيوي يعبر محافظة الجيزة من جنوبها إلى شمالها، حيث يربط بين الطريق الدائري في المنيب والطريق الدائري في الوراق، وصولًا إلى محور تحيا مصر، مما يسهم في تقليل زمن الرحلات وتحقيق الانسيابية المرورية.

قطاعات محور الفريق كمال عمار

ينقسم محور الفريق كمال عامر إلى أربعة قطاعات رئيسية، جاءت تفاصيلها كالتالي:

- القطاع الأول: يمتد من الطريق الدائري بالمنيب، مرورًا بكوبري ترسا وكوبري العمرانية وشارع الهرم وكوبري فيصل، وصولًا إلى منطقة صفط اللبن، بطول 5 كم، ويخدم هذا القطاع الحركة المرورية بكفاءة عالية، خاصة أعلى كوبري صفط اللبن.

- القطاع الثاني: يبلغ طوله 2 كم، ويربط بين صفط اللبن وشارع جامعة الدول العربية، مرورًا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور، مما يعزز الربط مع شبكة المواصلات العامة.

- القطاع الثالث: يمتد على طول 5 كم، من شارع جامعة الدول العربية حتى الطريق الدائري بالوراق، مرورًا بشارع السودان، ومحور 26 يوليو، وكوبري البراجيل، وقد تم إنجاز هذا القطاع، إلى جانب القطاعات السابقة، بإجمالي طول 12 كم، وتم افتتاح المحور رسميًا في المسافة الممتدة بين الطريق الدائري الجنوبي (المنيب) والطريق الدائري الشمالي (الوراق) في مارس 2023.

- القطاع الرابع: يربط بين الطريق الدائري بالوراق ومحور تحيا مصر، بطول 3 كم، وهو القطاع الأخير الذي يجري الانتهاء من أعماله حاليًا.

وتساهم المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة في تحسين جودة التنقل وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة، إلى جانب تسهيل حركة السفر من وإلى المحافظات المجاورة.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار المخطط القومي لإنشاء وتطوير المحاور والطرق، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز من معدلات النمو، وفق استراتيجية التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة.

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