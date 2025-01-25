وزير الإسكان يوجه بتكثيف العمل بملف توفيق الأوضاع بالمناطق المضافة للشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية مفاجئة، اليوم، بمدينة الشروق، استهلها بعقد اجتماع بجهاز المدينة، لاستعراض موقف توفيق الأوضاع بالمناطق المضافة للمدينة، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تقنين الأراضي المضافة للمدينة بمساحة إجمالية حوالي 4733 فدانًا، والقرارات المنظمة لتوفيق الأوضاع، حيث تم استقبال حوالي 20 ألف طلب، وتم إجراء القرعات العلنية لتسكين المواطنين بالأراضي بنسبة حوالي 25% من المساحة الإجمالية للمناطق المضافة، بجانب استعراض أعمال تمهيد الطرق والمداخل بالمناطق المضافة للمدينة، والتي تشمل منطقة الرابية ومنطقتي السلام وجنيفة، بجانب استعراض أعمال تطوير الطرق والمحاور.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة موقف الجزء المتبقي من مشروع سكن مصر، حيث يجرى استكمال الأعمال بـ 11 عمارة ليكتمل المشروع ويكون حوالي 114 عمارة تضم 2736 وحدة.

وتم متابعة موقف عدد من مشروعات المرافق بمدينة الشروق، ومنها خط مياه الشرب الرئيسي لتغذية منطقة الرابية المضافة للمدينة، وذلك في إطار دفع إجراءات التقنين وتحقيق التنمية بمناطق الامتداد، بجانب موقف شبكة المياه والصرف لإجمالي 5 مجاورات بالمنطقة، وشبكة مياه الشرب الرئيسية بمنطقتي (جنيفة / السلام)، ومشروع خطى طرد بديل قطر 1000 مم (G.R.P) بهدف نقل مياه الصرف الصحي من شرق المدينة إلى محطة المعالجة، لمرور الخط الحالي بجوار سور القطار الكهربائي وداخل المنطقة الترفيهية، والذي يأتي لتوفير المزيد من مساحات الأراضي فى هذا الموقع المتميز.

وتابع الوزير، جانبًا من مشروعات الكهرباء، ومنها شبكة الكهرباء بمنطقتي "الترفيهية - مركز المدينة"، ومشروعات الزراعة والاتصالات.

وخلال الاجتماع، وجه وزير الإسكان، بتكثيف حملات منع الإشغالات بالشروق، والتواجد الميداني باستمرار، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وما تم إنجازه في السابق من رفع المخلفات وأعمال التطوير.

ولفت الوزير، إلى أن مدينة الشروق قاربت على مرحلة الاكتمال، لذا يجب ضرورة العمل على المحافظة على المجهودات السابقة.

كما وجه الوزير، بتعظيم الاستفادة من الأراضي، وحسن استغلال الطاقات البشرية بالجهاز، ولا سيما القيادات "النواب والمعاونين" وحسن توزيع المهام، وخاصة في إطار المشروعات التنموية.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بتقسيم العمل بالمجاورات المستهدفة بمناطق توفيق الأوضاع، وفق برامج زمنية محددة، والتنسيق لاستيعاب الكيانات التنموية المتواجدة بمناطق التقنين، والتقييم العادل وطرح البديل المناسب، وحسن استغلال الأراضي بالمدينة، ولا سيما أن مدينة الشروق تتميز بالطلب المرتفع على السكن والاستثمار، بجانب العمل على إتاحة مواقع للمشروعات السكنية المستقبلية بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الوفاء بالالتزامات بالمناطق المضافة، ووضع خطة ترفيق واضحة، وخطة تسليم واضحة، وتحفيز المستثمرين، وتقديم الدعم للانتهاء من ملف توفيق الأوضاع.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير الطرق والمحاور والميادين، وجه وزير الإسكان، بضرورة أن تكون هناك خطة متكاملة لأعمال الصيانة والتطوير للطرق والمحاور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

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