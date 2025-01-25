منسق حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب: هدفنا الحفاظ على التراث المحلي واستمرارية الحرف اليدوية

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

قالت كريمة سعيد، منسق جناح حلايب وشلاتين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن أهل حلايب وشلاتين مستمرون في المشاركة في المعرض للسنة الثامنة على التوالي، مشيرةً إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة لتسويق المنتجات الحرفية اليدوية التي تعبر عن التراث البيئي للمنطقة.

وأوضحت سعيد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الجناح يقدم مجموعةً متنوعةً من المشغولات التراثية المصنوعة يدويًّا من مواد مستمدة من البيئة المحلية؛ مثل الجلد والخوص والخرز.

وأشارت منسق حلايب وشلاتين إلى أن هذه المشغولات تشمل الإكسسوارات؛ مثل الأساور والأطباق والحقائب، التي يتم تصنيعها من قِبل النساء في المنطقة، بهدف توفير مصدر دخل لهن، وتعزيز دورهن في الحفاظ على التراث.

وأضافت سعيد أن هناك اهتمامًا متزايدًا من بعض دول الخليج؛ حيث يحرص الزوار على طلب المنتجات اليدوية، خصوصًا الحقائب، مؤكدةً أن هذه المشاركة تسهم في الحفاظ على التراث المحلي وضمان استمرارية الحرف اليدوية التي تعكس هوية وثقافة المنطقة.

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