وزير الشؤون النيابية يهنئ الشعب المصري بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

كتب- نشأت علي:

تتقدم وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بخالص التهاني إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية، الذي يرمز إلى بسالة رجال الشرطة الأوفياء الذين قدموا أروع التضحيات من أجل حماية هذا الوطن.

وقالت الوزارة، في بيان: كما نحتفل بذكرى ثورة 25 يناير، التي كانت صوتًا نابضًا لإرادة المصريين في السعي نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ونُحيي الإرادة الراسخة لشعب مصر، الذي أظهر للعالم أجمع تطلعاته المشروعة.

وأضافت: هذه الثورة لم تكن مجرد حدث عابر، بل محطة تاريخية أظهرت عظمة المصريين ووحدتهم في مواجهة التحديات من أجل بناء وطن قوي وعادل.

وتابعت: في هذا اليوم العظيم، تُجدد الوزارة عهدها بمواصلة العمل بكل جد وإخلاص لتحقيق التواصل السياسي الفعال بين جميع مكونات المجتمع تلبية طموحات الشعب المصري العظيم، ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار وزيادة الوعي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

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