هل تخرج الدكتور حسام موافي في كلية التجارة؟.. اعرف حقيقة الطبيب الشهير

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ردًا على سؤال حول شائعة دراسته في كلية التجارة بعد تخرجه من الثانوية العامة: لأ، لأ طبعًا، الكلام ده إشاعة، وتجارة إيه؟ أنا جايب مجموع دخلت بيه كلية الطب مش التجارة".

وأضاف "موافي"، خلال برنامج "سؤال مباشر"، أن الشائعة مصدرها شخص من الإسكندرية يتداول هذه الإشاعة بهدف التسلية.

وتابع: "تخرجت من الثانوية العامة بمجموع مرتفع ودخلت كلية الطب مباشرة، وعمري ما شوفت كلية تجارة دي فين حتى".

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