خناقة طالبات المدرسة الدولية في معرض الكتاب.. ما القصة؟

كتب- أحمد الجندي:

تصوير: محمود بكار:

أُقيمت ندوة بعنوان "إعلاء القيم الثقافية والمجتمعية لتمكين وتحصين الأسرة المصرية وبناء الإنسان" في قاعة الشعر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ56، ضمن محور قاعة مؤسسات.

حضر الندوة عدد من الشخصيات؛ منها الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، وعهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة ميرفت أبو عوف، مديرة القسم الإعلامي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأدارت الندوة الكاتبة نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة.

وسلطت الكاتبة نشوى الحوفي الضوء على حادثة شهدتها إحدى المدارس الدولية، حيث تم فصل طالبتَين بعد اعتدائهما على زميلتهما.

وأكدت الحوفي أن هذه الحادثة تعكس أزمة مجتمعية تتطلب الانتباه والتفكير العميق في كيفية معالجة تراجع القيم الثقافية والأخلاقية في المجتمع.

وعلقت الدكتورة ميرفت أبو عوف على الحادثة، مشيرةً إلى أنها ليست حالة فردية بل ظاهرة متكررة، وأوضحت أن التربية في المنازل والمدارس تحتاج إلى تركيز أكبر على القيم والأخلاق، مع إحياء حب القراءة وتعزيز الانتماء الوطني.

وأكدت أبو عوف أهمية التثقيف الإعلامي والوعي التكنولوجي، مشيرةً إلى أن الرقابة الأبوية على وسائل التواصل الاجتماعي أمر حيوي.

وتطرقت عهود وافي إلى مشروع "حياة كريمة"، مؤكدةً أن هدفه لا يقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية؛ بل يتعدى إلى تعزيز مبدأ المواطنة والتوعية المجتمعية، مع التركيز على ضرورة تعليم الأطفال والشباب أهمية العمل الجماعي.

وشددت الدكتورة سهام جبريل على دور الأسرة في تعزيز القيم الثقافية والوطنية؛ حيث تعمل المبادرات على تمكين المرأة وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية.

وأضافت جبريل أنها من مواليد سيناء، وقد عملت على تحرير المرأة هناك وتلبية احتياجاتها بالتعاون مع الجهات الدولية؛ حيث تمكنا من استخراج وثائق زواج للسيدات اللاتي بلغن ستين عامًا، ليحصلن على حق الانتخاب وإبداء الرأي، وكذلك الفرصة للحصول على مشروعات صغيرة.

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