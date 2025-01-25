بدء الاختبارات النظرية لـ 1206 متقدمين لمسابقة وظائف المحليات الاثنين المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من فحص ودراسة وتقييم 1383 طلب للمتقدمين للإعلان رقم 2 لسنة 2024 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) لشغل 136 وظيفة بالمحافظات.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، في بيان السبت، إن إجمالي الطلبات النهائية للمتقدمين للمسابقة بلغت 1206 متقدمين بعد استبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأضافت منال عوض، أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات النظرية للمتقدمين بداية من صباح الاثنين المقبل 27 يناير بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، على أن يعقب ذلك إجراء المقابلات للمتقدمين من جانب اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الإعلان عن الوظائف في المستوى الوظيفي الممتاز يتضمن 14 وظيفة: 10 وظائف سكرتير عام، و3 وظائف رئيس مدينة، ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي 45 وظيفة: 4 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي.

أما عن المستوى الوظيفي مدير عام، فيشمل 77 وظيفة: وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، و49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة، و15 رئيس حي.

وأكدت منال عوض، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات واختيار عناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكًا بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

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