تغيير زمن تقاطر القطار الخفيف والخط الثالث للمترو بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف، تغيير زمن التقاطر بين القطارات، اليوم السبت، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الشركة، إنها ستوفر قطارات العاصمة كل 15 دقيقة بالتناوب بين محطة مدينة المعرفة ومحطة مدينة الفنون والثقافة وذلك فقط اليوم السبت 25 يناير.

وأضافت أنه بالنسبة للخط الأخضر الثالث ستصل القطارات كل 5 دقائق ونصف من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات ذهابًا وإيابًا وكل 11 دقيقة من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ذهابًا وإيابًا.

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