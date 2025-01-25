وزير الصحة في جولة مفاجئة بمستشفى النصر بحلوان: مراجعة تعاقد شركة النظافة

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، في زيارة مفاجئة، حرصًا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الطوارئ، حيث استمع لآراء ومقترحات المرضى، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة، ومعرفة مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وخلال الزيارة استجاب الوزير لإحدى المترددات، موجها بسرعة إجراء العملية الجراحية المقررة لعلاج طفلتها.

وقال "عبد الغفار"، إن الوزير استجاب لبعض الحالات المترددة على المستشفى والتي تبحث عن أماكن للغسيل الكلوي بالقرب من محل سكنهم، موجهًا بتوفير أجهزة غسيل كلوي للمستشفى، وتوفير أسرة رعاية مركزة للحالات المتواجدة بالطوارئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة أسرة الطوارئ، وتنظيم حركة دخول المرضى والمرافقين من خلال شركة الأمن، ومراجعة تعاقد شركة النظافة بالمستشفى.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير تفقد قسم العظام، وغرفة الأشعة المقطعية، واطمأن على انتظام سير العمل بقسم العظام، ووجه بسرعة تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد ليحل محل القديم، كما تفقد الوزير وحدة القسطرة القلبية، ووحدة الرعاية المركزة، واطمأن على الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الرعاية.

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