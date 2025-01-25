الأوقاف تحتفل غدًا بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تحتفل وزارة الأوقاف المصرية، بذكرى رحلة الإسراء والمعراج، غدًا الأحد 26 يناير 2025، بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، عقب صلاة المغرب مباشرة.

وكانت أعلنت دار الإفتاء، أن ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ تبدأ مع مغرب يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، وتستمر حتى فجر يوم الاثنين 27 يناير 2025.

كما أوضحت أنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بهذه المناسبة العظيمة، التي شهدت معجزة إسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات الخمس.

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