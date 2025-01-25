رغم هيمنة التكنولوجيا.. الخط العربي بجناح الأزهر يجذب جمهور معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور خالد مجاهد، المدرس برواق الخط العربي وأحد المشاركين في قسم الخط العربي بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن وجود فن الخط العربي داخل جناح الأزهر يجذب الجمهور بشكل كبير؛ حيث يحرص الزوار على كتابة أسمائهم بالخط العربي، ما يُضفي أجواء من البهجة والسرور بينهم.

وأوضح مجاهد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الخط العربي يُعد من الفنون الجميلة التي تحتاج إلى استعادة قيمتها وهيبتها؛ خصوصًا في ظل هيمنة التكنولوجيا الحديثة التي جعلت الاعتماد عليه يتراجع.

ودعا مجاهد إلى تدريس الخط العربي في المدارس كمادة أساسية، وليس فقط كجزء من اللغة العربية؛ بهدف الحفاظ على هذا الفن الأصيل وتقديره كما كان في السابق.

اقرأ أيضًا:

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سياحي وداخلية وتضامن.. الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

أكبر خط ملاحي بالعالم.. فيديو يرصد محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة بعد اقتراب تشغيلها

ننشر ضوابط تحديد الحد الأقصى والأدنى للدعم النقدي