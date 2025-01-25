وزير السياحة: نستهدف زيادة الحركة السياحية 6% خلال 2025

كتب- محمد أبو بكر:

اختتم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، زيارته الحالية الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد بعقد عدة لقاءات إعلامية مع ممثلي أهم الصحف الإسبانية من بينها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، وEuropa press ، وLadevi، وABC، وCinco dias - El Pais، وHosteltur.

سلطت هذه اللقاءات، الضوء على الاهتمام الإعلامي الكبير من قِبل العديد من الصحف الإسبانية بالمتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه، حيث تساءل ممثلوها عن موعد افتتاحه وعدد زائريه لا سيما في ظل ما يشهده حاليًا من تشغيل تجريبي لعدد من الأماكن به حيث أشار الوزير، إلى ما يشهده المتحف من توافد العديد من الزائرين المصريين والسائحين لزيارة الأماكن المسموح بزيارتها.

افتتاح المتحف المصري الكبير

أوضح وزير الآثار، أن المتحف المصري الكبير سيقدم بعد افتتاحه بشكل كامل تجربة سياحية ثرية ومختلفة للزائرين وسيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، لا سيما المهتمين بمنتج السياحة الثقافية وزيادة عدد الليالي السياحية بها.

كما أكد وزير السياحة، خلال هذه اللقاءات، ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من أمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 الذي شهد نموًا في أعداد السائحين الوافدين إليها بلغ 15.750 مليون سائح، لافتًا إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في هذه الحركة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وخلال هذه اللقاءات، أكد ممثلو الصحف الإسبانية، شغف واهتمام السائح الإسباني بزيارة المقصد المصري، لا سيما لزيارة المقاصد الثقافية والدينية بها مثل مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ومدينة سانت كاترين حيث منطقة التجلي الأعظم.

وردًا على تساؤل حول تشجيع الاستثمار الفندقي في مصر، أوضح الوزير، أنه يوجد بمصر العديد من فرص الاستثمار السياحي، لا سيما الفندقي، لافتًا إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الإطار.

كما أشار إلى أنه يتم العمل على زيادة مقاعد الطيران لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

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