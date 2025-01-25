تحذير من استخدام جيل "البنزوكين أو الليدوكين" للأطفال في هذه السن -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

حذَّرَ الباحث محمد فاروق راشد هلال، من معهد بحوث الفم والأسنان، قسم التقويم وطب أسنان الأطفال، من استخدام الجل الذي يحتوي على مادة "البنزوكين" أو مادة "الليدوكين"، حسب ما أوردته منظمة الصحة والغذاء.

وأوضح هلال، خلال نشرة بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن أسباب التحذير تأتي لما لهذا الجيل من أضرار الإصابة بأمراض خطيرة بالدم في الأطفال أقل من سنتَين.

ونصح باحث قسم التقويم وطب أسنان الأطفال بأنه يمكن أن نستبدل به الأدوية التي تحتوي على مواد طبيعية أو حمض الهيالورونيك كبديل آمن لمادتَي البنزوكين والليدوكين.

وأضاف هلال أنه قد تصاحب عملية التسنين التهاب في اللثة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى التورم بلون أحمر كيس البزوغ أو أزرق تجمع دموي للبزوغ، وهذا التورم يختفي تلقائيًّا دون أي تدخل؛ ولكن في بعض الأحيان يسبب ألمًا شديدًا وصعوبة في المضغ؛ مما يتطلب التدخل الجراحي.

ونصح هلال الأمهات بزيارة طبيب الأسنان للأطفال عند عمر ستة أشهر؛ لمتابعة عملية التسنين ومساعدة الأب والأم وكذلك الرضيع في اجتياز هذه الفترة بسلام دون أي مضاعفات.

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