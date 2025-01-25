استمرار حملات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع ومضاعفة قيمة محاضر السرقة

كتب- محمد صلاح:

تباشر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع "عداد بكارت" لضبط المتلاعبين به، والمشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة بالوحدة السكنية أو التجارية؛ وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت" الهدف منه القضاء على سرقة التيار وضمان حصول شركات الكهرباء على مستحقاتها؛ إلا أنه تم رصد قيام البعض بالتلاعب في تلك العدادات، مستغلين عدم الحاجة المنتظمة إلى القارئين أو محصلي الفواتير بالمرور عليه.

ونوه المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، بأن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضًا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين الذين لا يستهلكون الكهرباء بشكل يتناسب مع الأجهزة الكهربائية في الشقق، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى الـ100 جنيه شهريًّا أو 200 جنيه؛ وهو ما يستوجب توجيه حملات لتلك الوحدات السكنية لفحص العدادات، وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

وأكد المصدر أن مَن يثبت تلاعبه في العدادات سيتم توقيع غرامات كبيرة عليه عند تحرير محاضر لهم، مشيرًا إلى أنه في شهر أغسطس الماضي صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار؛ حتى تكون رادعًا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

وشدد المصدر على أنه تم منح عدد كبير من الفنيين والمهندسين الضبطية القضائية؛ كي تمكنهم من التفتيش على تلك العدادات طبقًا للوائح المنظمة، لافتًا إلى أنه تم الإمداد بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب؛ سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت؛ سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.

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