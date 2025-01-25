4 صور من داخل متحف الشرطة القومي.. ننشر قائمة المحتويات

كتب- محمد نصار:

يقع متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ويضم مقتنيات تهدف إلى إبراز تاريخ الشرطة منذ أقدم العصور حتى وقتنا الحالي، حيث يحتوي المتحف على العديد من مقتنيات أجهزة الأمن المصرية فضلًا عن الأدوات المستخدمة في أقسام الشرطة وملابس أفراد الشرطة وبعض الصور لمشاهير الضباط والمجرمين.

متحف الشرطة القومي بقلعة صلاح الدين الأيوبي

يبدأ المتحف من بوابة العلم التي يقع إلى اليمين منها متحف سجن القلعة وإلى اليسار الجناح الثاني للسجن الذي يؤدي إلى متحف مركبات الشرطة يليه مدخل الحديقة المتحفية ثم المتحف الرئيسي.

ويضم المتحف العديد من القاعات خصصت كل منها لعرض تاريخ الشرطة في عصر بعينه، وأولى القاعات قاعة الشرطة في مصر القديمة ومن أهم معروضاتها بعض الأسلحة مثل السهام والأقواس والدروع، بينما خصصت القاعة الثانية لتاريخ الشرطة في مصر الإسلامية.

ويضم المتحف عدة نماذج مجسمة تمثل كفاح الشرطة ضد الاستعمار في معركة 25 يناير بالإسماعيلية، كما يعرض المتحف عددًا من الوثائق الخاصة بالقضايا والجرائم المشهورة وبعض ما استخدم فيها من أسلحة، وقد خصصت كذلك قاعة لعرض أهم قضايا الاغتيال السياسي وأخرى لعرض قضايا التزوير والتزييف وما استخدم في تزوير العملة من آلات، بالإضافة إلى قاعة الإطفاء التي تضم أقدم عربات الإطفاء التي استخدمت في مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وتم افتتاح متحف الشرطة عام 1406هـ/25 يناير سنة 1986م بمناسبة عيد الشرطة، ويتم عرض صور وزراء الداخلية منذ عام 1878 بدءًا بمصطفى رياض باشا وحتى عام 1984 حيث يبلغ عدد الوزراء 53 وزيرًا، بالإضافة إلى صورة شخصية لمحمد علي باشا وأسلحة ودروع وخوذات وحراب بالإضافة إلى مجموعة من أوسمة الشرطة.

كما أعدت إدارة الداخلية موجزًا عن دور مباحث الآثار وتشريعات حماية التراث الأثري وكذلك نبذة مختصرة عن أدهم الشرقاوي ونشاطه بالمنطقة وبعض العملات المزورة والآلات المستخدمة في التزوير وقسم الاغتيالات السياسية ومعركة الإسماعيلية.

ويعرض المتحف مراحل تطور الشرطة من العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث، ويضم أهم ما يجذب السائح والزائر لمتحف الشرطة، وهما صورتان لريا وسكينة اللتان كانتا تكونان عصابة لخطف السيدات وقتلهن.

يذكر أنه قد استخدم نفس الموقع كسجن أيضًا في عهد المماليك للأمراء وتم هدمه في عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون عام 1338.

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