هل أغاني المهرجانات حرام؟.. أبرز أسئلة جمهور ركن الفتوى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:



كشف الدكتور سامي حجاج، ممثل المركز العالمي للفتوى والمشارك بركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام الجمهور خلال أمس الجمعة، أول أيام فاعليات المعرض.

وأوضح حجاج، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأسئلة المتعلقة بالطلاق والهبة والمواريث إلى جانب حكم الشرع في الفنون المختلفة؛ مثل الغناء والتمثيل والنحت، كانت الأكثر تكرارًا.

وأشار ممثل المركز العالمي للفتوى والمشارك بركن الفتوى بجناح الأزهر، إلى أن 70% من الاستفسارات التي وردت كانت حول الغناء والنحت والتصوير؛ حيث أوضح أن حكم الغناء يعتمد على محتواه، فإذا كان يثير الوجدان أو يحتوي على ألفاظ خارجة فهو حرام، أما إذا خلا من ذلك فهو مباح.

وقال حجاج: في الأزهر الشريف نتبنى المنهج الوسطي، في مواجهة التيارات المتطرفة التي تحرم الغناء والموسيقى بكل أشكالها، ونقول إن الغناء حلاله حلال وحرامه حرام، وهو في حكم الشرع من المباحات، مثل الطعام، ولذا على الشخص أن يتخير ما يسمع كما يتخير ما يأكل.

وحول حكم أغاني المهرجانات، قال حجاج: أغاني المهرجانات حرام؛ لأن أغلبها يتضمن كلامًا خارجًا، والذوق العام والعرف لا يقبلها، فإذا تغيرت نظرة المجتمع لها تصير من المباحات، مؤكدًا أن الموسيقى التي تسمو بالروح حلال.

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