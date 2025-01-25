لا أهتم بالرافضين.. حسام موافي: الطب معقد وأربطه بالدين لهذا السبب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، إن هدفه هو إيصال حقائق طبية بطريقة بسيطة وسهلة للمشاهدين؛ خصوصًا أن الطب غالبًا ما يُعتبر مجالًا ثقيلًا ومعقدًا، وبالتالي يحاول أن يقدمه بطريقة محببة، وذلك بمزجه مع أمور يفضلها الناس؛ مثل الدين.

85% من الشعب المصري يحب الدين

وأوضح الدكتور موافي أن الشعب المصري يتمتع بحب كبير للدين؛ حيث أشار إلى أن 85% من الشعب يحب الدين، وهو ما دفعه إلى مزج العلم بالدين في حديثه، قائلًا: "عندما تخلط العلم بالدين وتظهر كيف كان الدين معجزة بحديثه عن الطب منذ 1400 سنة، تفتح أمام الناس أبوابًا لفهم أعمق".

وأشار أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني إلى وجود بعض الأشخاص الذين يشعرون بالاشمئزاز عندما يُذكر اسم الله أو الرسول، صلى الله عليه وسلم، معتبرًا أن هذا النوع من الأشخاص يرفضون ربط العلم بالدين، مؤكدًا أنه لا يهتم بهم.

وذكر الدكتور موافي مقولة للدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، الذي كتب مقالًا حول العلاقة الوثيقة بين العلم والدين، مؤكدًا أن العقل الذي يقبل العلم ويرفض الدين هو عقل ناقص.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، أن العقل هو المظلة التي تجمع بين العلم والدين، وأنه يجب أن يكون منفتحًا لكل ما يثيره، سواء أكان علمًا أم دينًا، مؤكدًا أن فكرة برنامج "رب زدني علمًا" نابعة من هذه الرؤية؛ حيث إن العلم هو العنصر الذي لا ينتهي، ولا ينضب، قائلًا: "قضيت العمر كله علمًا، ومع ذلك لم أنتهِ من تعلمه بعد، والعلم لا ينتهي أبدًا".

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