‏مصدر مصري مطلع: أربيل يهود على قيد الحياة والإفراج عنها السبت المقبل

كتب- محمد نصار:

أفاد ‏مصدر مصري مطلع، بأنه تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري، أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها يوم السبت المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أوردته فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل.

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